المذيع السوري أحمد ريحاوي يطرد محللا تركيا على الهواء مباشرة

وقال يلماز للمذيع ريحاوي: "أنت ضيف في تركيا وتفتري على الدولة التركية، هناك 5 ملايين سوري يأكلون في تركيا"، فما كان من المذيع إلا مقاطعته والتأكيد أنه يميّع الموضوع ويضيع الوقت.

واعتبر يلماز أن الدولة التركية من حقها أن تكون "ذات سيادة على حدودها ولا تكون مستباحة من كل من هب ودب"، مشدداً على أن كل ما يقال "افتراء وكذب وإثارة" لا يدري لمصلحة من يحدث ذلك؟".

واتخذت المقابلة منحى أكثر سخونة عندما سأل يلماز ريحاوي: "من أنت"، ليقاطعه المذيع السوري قائلاً له: "لا تقل لي من أنت لأن في هذه اللهجة تصغير، واحترم نفسك"، ليواصل يلماز تكرار عبارة "من أنت"؟

وعلى إثر ذلك، وضع ريحاوي ضيفه التركي بين خيارين، إما "النقاش باحترام وإما مغادرة الحلقة"، ليختار يلماز المغادرة، مكرراً اتهامات الافتراء وعبارة "من أنتم"؟.

ووسط حالة من الفوضى حاول يلماز سحب الورق الخاص بإعداد الحلقة من المذيع، ليرفض الأخير ذلك مؤكداً أن كل ما حدث سيعرض على الهواء ولن يحذف منه أي لقطة، واصفاً تصرفات ضيفه بـ "الصبيانية والشوارعية" على حد تعبيره.