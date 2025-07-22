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الكونغرس: قانون ترامب للضرائب والإنفاق سيفاقم عجز الميزانية حتى 2034

الكونغرس: قانون ترامب للضرائب والإنفاق سيفاقم عجز الميزانية حتى 2034
مبنى الكابيتول (الكونغرس الأمريكي)المصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 12:26 ص

أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي بأن قانون الضرائب والإنفاق سيضيف 3,4 تريليون دولار إلى العجز الاتحادي حتى عام 2034.

ويمثل هذا الرقم زيادة طفيفة في التقديرات، بعد أخذ التعديلات النهائية التي أجراها  الجمهوريون في الاعتبار قبل تمرير التشريع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ووجد المكتب أن أكثر من 10 ملايين شخص سيكونون دون تأمين صحي في عام 2034 بسبب هذا القانون، وهو تحسن طفيف مقارنة بالتقدير السابق الذي بلغ 8ر11 مليون شخص.

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 ويروج الجمهوريون للقانون باعتباره خفضا ضريبيا يشمل جميع الأمريكيين، لكن استطلاعا أجرته وكالة "أسوشيتد برس – إن أو آر سي" مؤخرا أظهر أن نحو ثلثي البالغين في الولايات المتحدة يتوقعون أن القانون سيفيد الأثرياء، في الوقت الذي يهاجم فيه الديمقراطيون التشريع.

ووقّع ترامب مشروع القانون ليصبح قانونا في الرابع من يوليو/تموز، حيث جرى تمديد معدلات الضرائب الفردية الحالية التي كانت ستنتهي بنهاية هذا العام.

كما استخدم الجمهوريون القانون لخفض الإنفاق المستقبلي على برنامج "ميديكيد" (التأمين الصحي للفقراء) ومساعدات الغذاء، وتسريع إنهاء بعض الحوافز الضريبية الخاصة بالطاقة النظيفة.

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