زعيم كوريا الشمالية: هدفنا امتلاك أقوى قوة نووية في العالم

نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد بالتوقيت المحلي عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم.

وذكرت وسائل الإعلام أن تصريحات الزعيم الكوري الشمالي جاءت خلال ترقيته عشرات المسؤولين والعلماء الذين شاركوا في عملية إطلاق أكبر صاروخ باليستي لدى البلاد في الآونة الأخيرة.

وأجرت كوريا الشمالية اختبار إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات الأسبوع الماضي، قال مسؤولون يابانيون إن مداه كاف للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، وسقط على بعد 200 كيلومتر فقط من سواحل اليابان.