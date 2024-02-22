روسيا: واشنطن تصبّ "الزيت على النار" في أوكرانيا

اتهمت روسيا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانخراط في جذب دول محايدة في الجنوب العالمي إلى الصراع في أوكرانيا، قائلة إنها تصبّ الزيت على نار الصراع الأوكراني.

وصرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف اليوم الخميس: "بدلاً من صب الزيت على نار الصراع الأوكراني، وجر الدول المحايدة في الجنوب العالمي إليه، ينبغي لواشنطن وأقمارها الصناعية أن تهتم بتقديم المساعدة الفعالة لشركائها. هذه هي أنواع المواضيع التي ينبغي مناقشتها في منظمة الدول الأمريكية".

وأشار أنتونوف في بيان نشره عبر قناة السفارة على تليغرام، إلى أن بعض وفود دول منظمة الدول الأمريكية أبدت استياءها من "طرح قضايا لا تدخل في نطاق اختصاص المنظمة للنقاش، خاصة على خلفية المشاكل المتزايدة والحادة حقا في أمريكا اللاتينية نفسها. سواء كان ذلك بسبب تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، أو أزمة الهجرة المستعرة، أو تفشي الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية".