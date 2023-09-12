مسؤولون كبار في الليكود يتهمون بن غفير بالسعي لحل الحكومة

قال مسؤولون كبار في حزب الليكود، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يحاول ويخطط لحل الحكومة الحالية، بحسب ما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم".

يأتي ذلك، في أعقاب المواجهات والمشادات اللفظية التي وقعت أمس الإثنين، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبن غفير حول قضية السجناء الأمنيين ومفاوضات التسوية بين الائتلاف والمعارضة، وعلى خلفية الصراع الذي يتزايد داخل الحكومة حول الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها إسرائيل.

ووفقًا لمصادر رفيعة المستوى في الليكود بخصوص مخطط بن غفير الذي يتضمن حل الحكومة الحالية، فقد قال مسؤول رفيع المستوى في الحزب: "الشخص الذي سيحدد ما إذا كانت ستكون هناك تسوية أم لا هو نتنياهو، مع كل الاحترام لـ سموتريش وبن غفير، هناك اعتبارات كبيرة للغاية على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، رئيس الوزراء لديه وجهة نظر أوسع، مع الأخذ في الاعتبار الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية".

وتابع: "في النهاية، سيحدد نتنياهو ما هو أكثر أهمية لمصالح إسرائيل، بن غفير يريد حل الحكومة؟، من فضلكم، لنراه يتوجه إلى الانتخابات، فهو لن ينجح".

وأشار أيضًا مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية إلى قضية الأسرى الأمنيين والقرارات التي اتخذها بن غفير مؤخرًا في هذه القضية، حول تقليص زيارات عائلات الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، وبين موقف الحكومة الرافض للقرارات الأخيرة التي اتخذها بن غفير.

وأضاف المسؤول: "أعلن رئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية، أنه أمر بتأجيل تطبيق التعليمات التي أصدرها بن غفير مؤخرًا حول الزيارات العائلية للسجناء الأمنيين، هذا القرار جاء في أعقاب تحذيرات المسؤولين الأمنيين في اجتماع تقييم الوضع الذي عُقد أمس الإثنين في مكتب رئيس الوزراء".

وأوضح المسؤول أيضًا بأن "القرار بشأن السجناء الأمنيين سيتخذه رئيس الوزراء والمجلس الوزاري الأمني المصغر بشكل حصري".

وقال مكتب وزير الأمن القومي ردًّا على قرار نتنياهو: "خلافًا للقرارات التي قدمها مكتب رئيس الوزراء، فإن قرار الوزير بخصوص الزيارات العائلية للأسرى الأمنيين تم اتخاذه بناء على توصية وأمر لجنة مصلحة السجون الإسرائيلية، هذا القرار يتمتع بمكانة القانون الثابت والقائم، وقد تم التوصل في مناقشة هذا القرار بأن مكتب المجلس الأمني الوزاري المصغر سيلجأ إلى المستشارة القانونية للحكومة بهدف الفصل في النزاع المتعلق بزيارات الأسرى، إذ إن الوزير بن غفير استند في اثبات قراره إلى القانون، والذي يُشير إلى أن الزيارات تكون مرة كل شهرين".

صحيفة إسرائيل اليوم