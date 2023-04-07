مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة بإطلاق نار في غور الأردن

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قوات الجيش الإسرائيلي هرعت إلى المكان بعد بلاغ عن وقوع حادث، وتحدثت عن وجود سيارة عليها آثار رصاص.

وقال مسعف نجمة داود الحمراء، دينيس بولكوف، الذي وصل إلى مكان الحادث: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث رأينا سيارة إسرائيلية مع 3 سيدات مصابات وسيارة فلسطينية. تم سحب شابتين في العشرينات من العمر من السيارة عندما فقدتا الوعي دون نبض ودون تنفس مع تلف متعدد الأجهزة، وبعد الفحوصات الطبية تم إعلان وفاتهما في الميدان. كما تم العثور على امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا تعاني من أضرار جسيمة، ونحن نكافح من أجل إنقاذ حياتها".