مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة بإطلاق نار في غور الأردن
قتلت إسرائيليتان وأصيبت ثالثة، اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار بغور الأردن في الضفة الغربية.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أسفرت عملية إطلاق نار في مفترق الحمرا في غور الأردن عن مقتل سيدتين وإصابة ثالثة وصفت إصابتها بالخطيرة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قوات الجيش الإسرائيلي هرعت إلى المكان بعد بلاغ عن وقوع حادث، وتحدثت عن وجود سيارة عليها آثار رصاص.
وقال مسعف نجمة داود الحمراء، دينيس بولكوف، الذي وصل إلى مكان الحادث: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث رأينا سيارة إسرائيلية مع 3 سيدات مصابات وسيارة فلسطينية. تم سحب شابتين في العشرينات من العمر من السيارة عندما فقدتا الوعي دون نبض ودون تنفس مع تلف متعدد الأجهزة، وبعد الفحوصات الطبية تم إعلان وفاتهما في الميدان. كما تم العثور على امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا تعاني من أضرار جسيمة، ونحن نكافح من أجل إنقاذ حياتها".
وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات الأمن تجري عملية مطاردة وراء المسلحين في المنطقة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أقام الجيش الإسرائيلي حواجز على عدة تقاطعات في المنطقة. وتم فحص ما إذا كانت سيارتهما واصلت السير باتجاه أريحا.