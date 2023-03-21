الاحتقان مستمر.. ماكرون يبحث عن مخرج لاحتواء غضب الشارع

أكد تقرير إخباري فرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته خرجا من أزمة "سحب الثقة" بسلام وبصعوبة، لكن ذلك لا يعني نهاية الأزمة، حيث لا يزال ماكرون يبحث عن مخرج لاحتواء غضب الشارع.

وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن إيمانويل ماكرون كان في قصر الإليزيه عندما كانت الأرض تهتز تحت قدميه، وفي الجانب الآخر، كانت رئيسة حكومته إليزابيث بورن على وشك السقوط في الجمعية الوطنية، حيث صوت النواب بأغلبية 278 صوتًا على مذكرة سحب الثقة منها، أي أقل بتسعة أصوات من الأغلبية المطلوبة للإطاحة بالحكومة.

وأكد التقرير أنه رغم "إعلان النصر" من المقربين من رئاسة الحكومة، فإن ذلك لا يقدم علاجًا للأزمة التي تهز السلطة.