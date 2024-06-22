النيجر تؤكد تعرض أنبوب نفط لعملية "تخريب"

أكّدت السلطات النيجريّة، الجمعة، حصول عمليّة "تخريب" طالت جزءا من خطّ أنابيب ينقل النفط الخام إلى بنين، وكانت حركة مُتمرّدة أعلنت مسؤوليّتها عنها.

وذكرت قناة "تيلي ساحل" العامّة، في تقرير مساء الجمعة، أنّ "أفرادا لديهم نيّات سيّئة خرّبوا جزءا من خطّ الأنابيب في منطقة تسكر (وسط شرق)" ليل 16 إلى 17 حزيران/يونيو، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال حاكم منطقة زيندر، الكولونيل إيسوفو لابو، الذي تفقّد مكان الهجوم: "جمعنا معلومات وأدلّة عن الجناة المُشتبه بهم، وسيُجرى اعتقال جميع الذين ساهموا بذلك ومحاكمتهم طبقا لعملهم الإرهابي".

والاثنين، أعلنت الجبهة الوطنيّة للتحرير؛ وهي حركة مُتمرّدة تناضل من أجل إطلاق سراح الرئيس النيجري محمد بازوم، الذي أطيح خلال انقلاب في تمّوز/يوليو وبات محتجزا منذ ذلك الحين، مسؤوليّتها عن هجوم أدّى إلى توقّف "جزء مهم" من خطّ الأنابيب الذي ينقل النفط الخام إلى بنين عن العمل.