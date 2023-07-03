الكرملين: بوتين يشارك في قمة "شنغهاي" عبر الفيديو

أعلنت روسيا اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في اجتماع عبر الفيديو، لزعماء دول منظمة "شنغهاي" للتعاون، غدًا الثلاثاء، حيث سيتم توقيع "إعلان نيودلهي" بعد انتهاء القمة.

وقال الكرملين في بيان: "سيعقد الحدث عبر الفيديو (كونفرنس) وستترأسه الهند، غدًا الثلاثاء، وخلال الاجتماع، سيتم تلخيص نتائج فعاليات منظمة شنغهاي للتعاون خلال العام الماضي".

وأضاف البيان: "سيتم خلال الاجتماع تحديد المجالات ذات الأولوية لمواصلة تطوير التعاون متعدد الأوجه والمفيد للأعضاء داخل المنظمة، كما سيتبادل القادة وجهات النظر حول المشاكل الدولية والإقليمية".

وتابع: "بعد انتهاء المشاورات، من المخطط التوقيع على إعلان نيودلهي وعدد من الاتفاقيات بين الأطراف المجتمعة".