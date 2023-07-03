الكرملين: بوتين يشارك في قمة "شنغهاي" عبر الفيديو
أعلنت روسيا اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في اجتماع عبر الفيديو، لزعماء دول منظمة "شنغهاي" للتعاون، غدًا الثلاثاء، حيث سيتم توقيع "إعلان نيودلهي" بعد انتهاء القمة.
وقال الكرملين في بيان: "سيعقد الحدث عبر الفيديو (كونفرنس) وستترأسه الهند، غدًا الثلاثاء، وخلال الاجتماع، سيتم تلخيص نتائج فعاليات منظمة شنغهاي للتعاون خلال العام الماضي".
وأضاف البيان: "سيتم خلال الاجتماع تحديد المجالات ذات الأولوية لمواصلة تطوير التعاون متعدد الأوجه والمفيد للأعضاء داخل المنظمة، كما سيتبادل القادة وجهات النظر حول المشاكل الدولية والإقليمية".
وتابع: "بعد انتهاء المشاورات، من المخطط التوقيع على إعلان نيودلهي وعدد من الاتفاقيات بين الأطراف المجتمعة".
وتأسست منظمة شنغهاي في 2001 بمبادرة من روسيا والصين و4 دول في آسيا الوسطى، هي طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان، وانضمت إليها الهند وباكستان في 2017.
وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أعلن الجمعة، أن إيران ستنضم رسميًا إلى منظمة "شنغهاي" إلى جانب الصين وروسيا وبلدان آسيا الوسطى.
وأشار لافروف، إلى أن اجتماع "شنغهاي" الذي تستضيفه الهند عبر تقنية الفيديو في الرابع من تموز/ يوليو، سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن إطلاق مسار "الانضمام الكامل" لبيلاروسيا حليفة روسيا إلى المنظمة.