ميانمار.. أسعار الأرز تطيح بمسؤولي متاجر كبرى

كشفت وسائل إعلام رسمية في ميانمار، اليوم الاثنين، أن المجلس العسكري ألقى القبض على أربعة مديرين تنفيذيين من سلاسل متاجر كبيرة في البلاد بتهمة بيع الأرز بأسعار مبالغ فيها.

وقالت إن موظفًا يابانيًّا كبيرًا يعمل في مشروع مشترك بالبلاد ضمن الأربعة الذين جرى اعتقالهم.

وقالت السلطات في ميانمار إنها ألقت القبض على 11 شخصًا بينهم تجار أرز، ومسؤولون من مطاحن الأرز وتجار تجزئة. واتهمتهم برفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 31 و70% عن المستويات المقررة، وفقًا لصحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار".