سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: هناك حاجة لتقديم حوافز لبوتين من أجل تحريك عجلة السلام في أوكرانيا

ترامب يصل ألاسكا لعقد قمة مع بوتين (فيديو)

ترامب يصل ألاسكا لعقد قمة مع بوتين (فيديو)
طائرة ترامب في ألاسكاالمصدر: أ ف ب
15 أغسطس 2025، 6:53 م

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا لعقد قمة مرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان من المقرر أن يجري ترامب محادثات منفردة مع بوتين الذي يقوم بأول زيارة له إلى أراض غربية منذ غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، لكن الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أعلنت للصحافيين في الطائرة الرئاسية أن المحادثات ستعقد بحضور مساعدين للرئيس أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

