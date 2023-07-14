الرئيس الجزائري يجري "زيارة دولة" إلى الصين

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، أنه بناء على دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيجري الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون زيارة دولة إلى الصين في الفترة من 17-21 يوليو/تموز.

وتأتي زيارة تبون إلى الصين عقب نحو شهر من زيارة رسمية قام بها إلى روسيا، التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين، الذي تقود بلاده "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، منذ فبراير/شباط العام 2022.

وتسببت هذه العملية الخاصة بقطيعة دولية في العلاقات بين موسكو ومعظم العواصم الغربية، والتي فرضت بدورها عقوبات اقتصادية على روسيا.