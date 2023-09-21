كندا تخفض دبلوماسييها في الهند وسط تصاعد الأزمة بين البلدين

أعلنت شركة "بي إل إس" المكلفة بمنح تأشيرات السفر إلى الهند في كندا الخميس عن تعليق العمل، قبل إزالة الإعلان من موقعها الرسمي، فيما قررت السفارة الكندية "تعديل" عدد دبلوماسييها في نيودلهي وسط تصاعد خلاف دبلوماسي بين البلدين بعد مقتل انفصالي من السيخ.

وأزالت الشركة الإعلان بعد وقت قصير من انتشاره عبر وسائل الإعلام الهندية، فيما لم تعلق وزارة الخارجية الهندية على ذلك حتى الآن.

وكانت الشركة نشرت على موقعها الرسمي الخميس، "إشعارًا هامًا من البعثة (الدبلوماسية) الهندية" أفاد بـ "تعليق خدمات التأشيرات الهندية حتى إشعار آخر.. لأسباب تشغيلية اعتبارًا من 21 أيلول/سبتمبر 2023".

ومن جهتها أعلنت السفارة الكندية الخميس، أنها "ستعدل" عدد دبلوماسييها في الهند بعد تلقيهم تهديدات عبر منصات التواصل الاجتماعي.