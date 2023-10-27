بعد استهداف مواقع في سوريا.. واشنطن توجه رسالة تحذيرية لطهران

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة نفّذت ضربات، الخميس، ضد منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"مجموعات تابعة له" في شرق سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن هذه الضربات جاءت بعد أن بعث الرئيس جو بايدن رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يحذره فيها من أن أي هجوم على القوات الأمريكية يهدد بتوسيع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي "بُعِثت رسالة مباشرة. لن أذهب أبعد من ذلك".