بعد استهداف مواقع في سوريا.. واشنطن توجه رسالة تحذيرية لطهران
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة نفّذت ضربات، الخميس، ضد منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"مجموعات تابعة له" في شرق سوريا.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن هذه الضربات جاءت بعد أن بعث الرئيس جو بايدن رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يحذره فيها من أن أي هجوم على القوات الأمريكية يهدد بتوسيع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي "بُعِثت رسالة مباشرة. لن أذهب أبعد من ذلك".
وأفاد الوزير أوستن في بيان بأن "الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة هجمات مستمرة، وغير ناجحة في معظمها، ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من جانب ميليشيات مدعومة من إيران بدأت في 17 أكتوبر/تشرين الأول".
وبحسب البنتاغون، توفي مواطن أمريكي إثر نوبة قلبية أثناء اختبائه خلال إحدى هذه الهجمات، وأصيب 21 آخرون بجروح طفيفة لكنهم عادوا منذ ذلك الحين إلى العمل.
وأضاف أوستن أن بايدن أمر بهذه الضربات "من أجل أن يكون واضحًا أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع هجمات كهذه وستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".
وشدد أوستن على أن "ضربات الدفاع عن النفس هذه، الموجهة جيدًا منفصلة عن الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، ولا تشكّل تغييرًا في مقاربتنا" لهذه الحرب.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة الإرهابيين في سوريا والعراق تعرّضت منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري لما لا يقلّ عن 16 هجومًا في هذين البلدين، متّهمًا "ميليشيات مدعومة من إيران" بالوقوف خلف هذه الهجمات.
وقال المتحدّث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحفيين، إنّه منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول "هوجمت القوات الأمريكية وقوات التحالف 12 مرة في العراق وأربع مرّات في سوريا"، موضحًا أنّ هذه الهجمات نُفّذت بطائرات مسيّرة وصواريخ.
واتهم خامنئي، وهو أعلى سلطة في إيران، الولايات المتحدة الأربعاء، بأنها "هي من تدير الجريمة في غزة" حيث تشن إسرائيل عمليات قصف ضد حماس منذ هجوم الحركة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.