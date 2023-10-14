مستشار نتنياهو ينفي تلقي تحذيرا ملموسا بشأن هجوم حماس
نفى مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تلقي تل أبيب أي تحذير ملموس، حتى من مصر، بشأن هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنته حركة حماس من غزة.
وقال المستشار تساحي هنجبي في تصريحات لصحفيين إنه تم استدعاء رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" من أجل إحاطة غير عادية في الرابعة من صباح ذلك اليوم، أي قبل ساعتين ونصف من بدء الهجوم، بشأن معلومات استخباراتية جديدة لكن ذلك لم يستلزم التعبئة.
في غضون ذلك، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية، إن الفلسطينيين لن يغادروا غزة أو الضفة الغربية ويهاجروا إلى مصر.
جاء ذلك في خطاب متلفز، توجه هنية في جزء منه بالحديث إلى مصر، قائلًا إن قرارنا هو البقاء في "أراضينا".
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة، وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، إلى مغادرة منازلهم والتوجه جنوبًا، وهي دعوة حذرت منها مصر.