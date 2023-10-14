مستشار نتنياهو ينفي تلقي تحذيرا ملموسا بشأن هجوم حماس

نفى مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تلقي تل أبيب أي تحذير ملموس، حتى من مصر، بشأن هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنته حركة حماس من غزة.

وقال المستشار تساحي هنجبي في تصريحات لصحفيين إنه تم استدعاء رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" من أجل إحاطة غير عادية في الرابعة من صباح ذلك اليوم، أي قبل ساعتين ونصف من بدء الهجوم، بشأن معلومات استخباراتية جديدة لكن ذلك لم يستلزم التعبئة.