بعد "الانقلاب الناعم".. هل يحسم الجيش أزمة السنغال؟

تتجه الأنظار في السنغال إلى الجيش بوصفه "ورقة التدخل الأخيرة" بعد الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد، بإعلان الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أواخر العام الجاري، ما اعتُبر "انقلابًا ناعمًا".

وقال تقرير نشره موقع "موند أفريك" إنه "في سياق منطقة غرب أفريقيا التي تشهد موجة من الانقلابات العسكرية، وبالنظر إلى المستوى غير المسبوق من التوترات السياسية في البلاد، تتجه الأنظار نحو الجيش السنغالي إلى درجة أن شبكات التواصل الاجتماعي السنغالية أصبحت تسخر من الرئيس ماكي سال، من خلال نشر صوره بالزي العسكري بسبب "الانقلاب الانتخابي" الذي أثاره بتأجيل الانتخابات الرئاسية".

وأوضح التقرير أن الجيش السنغالي المعروف باحترافيته يبدو حذرًا، إذ لا يزال في الوقت الراهن على الأقل، بعيدًا عن الاضطرابات السياسية، لكن هذا الصمت يترك قوى الأمن الداخلي، الدرك والشرطة، على خط المواجهة في القمع الشامل للاحتجاج، حيث قُتل 3 أشخاص منذ يوم الجمعة الماضي.

وخلال أعمال الشغب التي أعقبت اتهام المعارض عثمان سونكو، في مارس/آذار العام 2021، وحكمه بالسجن لمدة عامين، في يوليو/تموز العام 2023، بعد إدانته بتهمة "إفساد الشباب"، نشر الجيش السنغالي بعض المركبات المدرعة في شوارع داكار دون التدخل في عمليات الشرطة، لكن لا أحد يستطيع توقع دور الجيش، اليوم، إذا سقطت البلاد في دائرة عنف أوسع هذه المرة، وفق التقرير.