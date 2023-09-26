تقرير: دبابات أبرامز قد تسبب مشاكل لوجستية لأوكرانيا
بعد إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تسلم بلاده دبابات أبرامز الأمريكية، أخيرا، توقعت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن تواجه كييف مشاكل لوجستية مع التكنولوجيا المعقدة للدبابة وصعوبة صيانتها.
وبينما يسعى الجيش الأوكراني في هجومه المضاد إلى الاستفادة من الطقس المناسب في الأسابيع الأخيرة قبل موسم الشتاء، تساءلت الصحيفة الأوكرانية عن مدى السرعة التي يمكن للأوكرانيين فيها استخدام هذه الدبابات الحديثة ومدى تأثيرها في ساحة المعركة المتغيرة.
وتعد "أبرامز" من الدبابات الأكثر تطورا في العالم وتوفر مزايا تقنية لا يمكن أن تضاهيها الدبابات القديمة، وأصبحت وغيرها من الدبابات الغربية المتقدمة والمدرعات، محورا للمناقشات بين القادة العسكريين الأوكرانيين ومؤيديهم في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الذين أراد بعضهم أن تستخدم كييف المعدات بشكل أكثر عدوانية في الهجوم ضد الروس.
ومع محاولتهم في البداية اتباع النهج الأمريكي، اصطدم قادة الجيش الأوكراني بتحديات فرضتها حقول الألغام الروسية والهجمات الجوية، ما جعل الهجوم أكثر بطئا، الأمر الذي أثار انتقادات بعض المراقبين الغربيين.
وتقول الصحيفة إنه بالرغم من الترحيب الأوكراني بوصول الدبابات الأمريكية، إلا أن المسؤولين الأوكرانيين لا يرجحون أن تغير الدبابات شكل الحرب بشكل كبير، خاصة مع اقتراب هطول الأمطار، وانتشار الوحل في الحقول، ما يزيد من صعوبة مناورة المركبات المدرعة.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه المركبات المدرعة الغربية، حسب الصحيفة الأمريكية، ما يتمثل بكونها من الأهداف الرئيسة للروس، إذ غالبا ما تكتشف الطائرات بدون طيار موقعها، وترسل الإحداثيات إلى وحدات المدفعية والمروحيات، التي تستهدفها بعد ذلك، بحسب ما أظهرت الأشهر الأولى من الهجوم المضاد.
ودفعت هذه المخاوف القوات الأوكرانية إلى استخدام المركبات المدرعة، بشكل أساسي، لنقل الجنود، مع مشاركة ضئيلة في القتال، بحسب اللواء كيريلو بودانوف، رئيس جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية.
وأضاف "بودانوف": "يجب أن يتم استخدام دبابة أبرامز بطريقة مصممة خصيصا لعمليات محددة للغاية ومخطط لها جيدا؛ لأنه إذا تم استخدامها في الخطوط الأمامية وفي معركة أسلحة مشتركة فقط، فلن تصمد طويلا في ساحة المعركة".
بدوره، يؤكد الخبير في الحرب البرية بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، بن باري، ضرورة تعزيز قدرة الجيش الأوكراني على مواجهة الطائرات المسيّرة.
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"