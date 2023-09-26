تقرير: دبابات أبرامز قد تسبب مشاكل لوجستية لأوكرانيا

بعد إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تسلم بلاده دبابات أبرامز الأمريكية، أخيرا، توقعت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن تواجه كييف مشاكل لوجستية مع التكنولوجيا المعقدة للدبابة وصعوبة صيانتها.

وبينما يسعى الجيش الأوكراني في هجومه المضاد إلى الاستفادة من الطقس المناسب في الأسابيع الأخيرة قبل موسم الشتاء، تساءلت الصحيفة الأوكرانية عن مدى السرعة التي يمكن للأوكرانيين فيها استخدام هذه الدبابات الحديثة ومدى تأثيرها في ساحة المعركة المتغيرة.