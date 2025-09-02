أوكرانيا تؤكد رفضها سيطرة روسيا على محطة زابوريجيا النووية

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن كييف لن توافق مطلقا على إقرار وضع قانوني لسيطرة روسيا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مضيفة أن الانسحاب الفوري للقوات الروسية هو السبيل الوحيد لضمان الأمن هناك.

أخبار ذات علاقة أردوغان: بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد للقاء

ولم يشر بيان الوزارة بشكل مباشر إلى تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة للصين بأن موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة في المحطة، التي جرى الاستيلاء عليها في الأسابيع الأولى للحرب في فبراير شباط 2022.

وأضافت الوزارة: "محطة زابوريجيا للطاقة النووية جزء لا يتجزأ من الأراضي الأوكرانية ذات السيادة، وستظل كذلك. وأي محاولة تقوم بها روسيا للتشكيك في هذه الحقيقة باطلة من الناحية القانونية ولا جدوى منها سياسيا".

أخبار ذات علاقة بوتين: لم نعارض مطلقا انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

وتابعت أن "السبيل الوحيد لضمان السلامة النووية هو الانسحاب الفوري والكامل للجنود الروس وغيرهم من الأفراد من محطة زابوريجيا للطاقة النووية".