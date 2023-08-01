أمريكا: فرصة الرجوع عن انقلاب النيجر ضئيلة

قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الإثنين، إن هناك فرصة ضئيلة للرجوع عن الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر الأسبوع الماضي.

وأضاف المسؤول الكبير في وزارة الخارجية أن الموقف الدبلوماسي والعسكري الأمريكي هناك يتوقف على ما إذا كانت الحكومة المنتخبة ديمقراطيا ستعود إلى السلطة في الأيام المقبلة.

وأدانت الولايات المتحدة إطاحة المجلس العسكري بالرئيس المنتخب محمد بازوم، في سابع انقلاب عسكري خلال أقل من ثلاث سنوات في غرب ووسط أفريقيا، مما أثار مخاوف على أمن منطقة الساحل المحيطة.

وذكر المسؤول، الذي تحدث مشترطا عدم نشر اسمه، أن واشنطن تستهدف دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في جهودها الرامية للرجوع عن مسار الاستيلاء على السلطة.

وأضاف للصحفيين: "نعتقد أن هناك فرصة محدودة للرجوع عنه".

وتابع: "سيعتمد وضعنا على ما سيحدث خلال الأيام والأسبوع المقبلين فيما يتعلق بمدى قدرتنا على مساعدة المنطقة والنيجريين على الرجوع عن هذا المسار".

ومنحت إيكواس، أمس الأحد، قادة الانقلاب في النيجر أسبوعا واحدا لإعادة بازوم إلى السلطة، وإلا واجهوا عقوبات واستخداما محتملا للقوة.

وللولايات المتحدة وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ودول غربية أخرى، قوات في النيجر كانت تعمل مع الحكومة التي تقاتل مسلحين لهم صلة بتنظيمي داعش والقاعدة.

وهناك نحو 1100 جندي أمريكي في النيجر يعملون انطلاقا من قاعدتين، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي تغيير في الموقف.