جندي نيجيري يقتل عامل إغاثة وجنديا ويجرح قائد مروحية للأمم المتحدة

أعلن الجيش النيجيري أن أحد جنوده قتل بالرصاص عامل إغاثة وجنديا آخر وجرح مساعد طيار مروحية تابعة للأمم المتحدة، في شمال شرق نيجيريا التي تشهد حركة تمرد جهادية.

وقال المتحدث باسم العملية العسكرية المناهضة للجهاديين سامسون نانتيب زاكوم إن "جنديا أطلق النار"، الخميس، في قاعدة عسكرية شمال شرق البلاد "وقتل موظفا في منظمة غير حكومية تقدم مساعدات إنسانية" في المنطقة.

وأضاف زاكوم في بيان أن "الجندي نفسه قتل جنديا آخر وجرح مساعد قائد مروحية للأمم المتحدة"، موضحا أن حالة مساعد الطيار "مستقرة".

وتابع البيان أنه تم "تحييد" الجندي على الفور من قبل زملائه من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن الوقائع أو دوافع القاتل.

وقال زاكوم إنه تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستشفى عسكري.

وأعلن الجيش النيجيري فتح تحقيق بينما لم تصدر السلطات أي تعليق على الفور.

ومنذ 2009 تكافح القوات المسلحة النيجيرية للقتال ضد الجماعتين المتشددتين، داعش وبوكو حرام، اللتين تخوضان تمردا في شمال شرق هذا البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في إفريقيا.

وتسبب هذا النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص، وأدى إلى نزوح مليونين آخرين، بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية العالمية في القرن الحادي والعشرين.