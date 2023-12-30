مجلس الأمن يجتمع لمناقشة الهجوم على بيلغورود

يجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت عند الساعة 21,00 بتوقيت غرينتش؛ لمناقشة الهجوم على بيلغورود، الذي أسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل والذي تحمّل موسكو أوكرانيا مسؤوليته، على ما أعلنت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة.

وقالت البعثة على منصات التواصل الاجتماعي، "اليوم، سيعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بطلب من روسيا بعد الضربات على بيلغورود"، وهو الأمر الذي أكده 3 أعضاء في المجلس لوكالة "فرانس برس"، طالبين عدم كشف هوياتهم.