الجيش الإسرائيلي ينصح سكان غزة الفارين بالتوجه إلى مصر

نصح الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء الفلسطينيين الفارين من ضرباته الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت كبير المتحدثين العسكريين للإعلام الأجنبي، في مؤتمر صحفي: "أعلم أن معبر رفح (على الحدود بين غزة ومصر) لا يزال مفتوحا... وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك".

يأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية التي ينفذها الجيش على قطاع غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس في المستوطنات الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة منذ أيام.