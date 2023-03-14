ما التكلفة الإجمالية لخطة تزويد أستراليا بغواصات نووية؟

وقال ألبانيزي إن البرنامج سيبدأ باستثمار قيمته ستة مليارات دولار أسترالي (أربعة مليارات دولار) على مدى أربع سنوات لتوسعة قاعدة غواصات رئيسية وأحواض بناء الغواصات في البلاد إلى جانب تدريب العمالة الماهرة.

وقال مسؤول دفاعي لرويترز إن التكلفة الإجمالية لبرنامج الغواصات تقدر عند 268 مليار دولار أسترالي إلى 368 مليارا بحلول 2055، أي ما يعادل حوالي 0.15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

وتشمل هذه القيمة التقديرية تكلفة بناء الغواصات وما يرتبط بها من بنية تحتية وتدريب.

وسيجري تسليم أول غواصة أسترالية من فئة (إس.إس.إن-أوكوس)، وهو الاسم الذي أطلق على الفئة الجديدة من الغواصات، في عام 2042 وسيجري بناء واحدة كل ثلاث سنوات حتى يصل عدد الأسطول إلى ثمانية.