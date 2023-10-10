رئاسة الأركان: مغادرة طلائع القوة الفرنسية من النيجر

بدأت طلائع القوة الفرنسية الموجودة في النيجر، اليوم الثلاثاء، الانسحاب من البلاد، على إثر الانقلاب الذي أطاح بنظام الحكم السابق بقيادة الرئيس المعزول محمد بازوم، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبحسب رئاسة الأركان في النيجر، بدأت فرنسا سحب قواتها من البلد الأفريقي امتثالًا لطلب قادة الانقلاب الذين أطاحوا بالرئيس الموالي لباريس بمغادرة الدولة الواقعة بغرب إفريقيا.

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الفرنسية إن "طلائع القوة غادرت" مؤكداً ما أعلنه جيش النيجر الإثنين عن أن كتيبة فرنسية قوامها 1400 عنصر ستبدأ المغادرة الثلاثاء بمواكبة القوات النيجرية.