تنشئ سكة حديد تصل القرم.. روسيا تخطط لهجوم استراتيجي الربيع القادم

سلطت صحيفة "التايمز" البريطانية الضوء على خط سكة حديد جديد تقوم روسيا بإنشائه يصل شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أهداف هذه الخطوة، ومنها الاستعداد لهجوم "استراتيجي".

ونقلت الصحيفة عن مايكل كلارك، المدير السابق في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، قوله إنه في الوقت الذي تخطط روسيا لهجوم استراتيجي في ربيع عام 2025، تعتبر السكك الحديدية عنصراً مهماً في هذه الاستعدادات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، العام الماضي، عن برنامج ضخم لبناء السكك الحديدية يهدف إلى ربط شبه جزيرة القرم عبر الأراضي التي استولت عليها من أوكرانيا منذ غزوها في فبراير 2022 مع دونيتسك، أكبر مدينة في دونباس، ومع روستوف أون دون، وهي مركز إقليمي رئيسي عبر الحدود في روسيا.