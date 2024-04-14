تنشئ سكة حديد تصل القرم.. روسيا تخطط لهجوم استراتيجي الربيع القادم
سلطت صحيفة "التايمز" البريطانية الضوء على خط سكة حديد جديد تقوم روسيا بإنشائه يصل شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أهداف هذه الخطوة، ومنها الاستعداد لهجوم "استراتيجي".
ونقلت الصحيفة عن مايكل كلارك، المدير السابق في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، قوله إنه في الوقت الذي تخطط روسيا لهجوم استراتيجي في ربيع عام 2025، تعتبر السكك الحديدية عنصراً مهماً في هذه الاستعدادات.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، العام الماضي، عن برنامج ضخم لبناء السكك الحديدية يهدف إلى ربط شبه جزيرة القرم عبر الأراضي التي استولت عليها من أوكرانيا منذ غزوها في فبراير 2022 مع دونيتسك، أكبر مدينة في دونباس، ومع روستوف أون دون، وهي مركز إقليمي رئيسي عبر الحدود في روسيا.
وقبل أربعة أشهر، في سبتمبر الماضي، بدأ الروس في بناء جسر للسكك الحديدية فوق نهر كالميوس، على بعد حوالي 35 ميلاً شمال مدينة ماريوبول الساحلية، لكن كييف دمرته في 6 يناير الماضي..
وكانت شبه جزيرة القرم القاعدة الرئيسية للعمليات العسكرية التي نفذها الكرملين في جنوب أوكرانيا، ولكن الجسر الذي يربط الجانب الشرقي من شبه الجزيرة بالبر الرئيسي الروسي عُرضة للهجوم من جانب الأوكرانيين، رغم أنّ قوات بوتين تعمل على إحباط جهودهم على نحو متزايد، بحسب الصحيفة البريطانية.
وسيكون خط سكة الحديد الجديد، الذي يعانق الساحل الشمالي لبحر آزوف، أسهل في الدفاع عنه وزيادة طاقته الاستيعابية.
وأضاف كلارك أنّ "خط السكك الحديدية هذا هو وسيلة لجعل شبه جزيرة القرم أقل عرضةً للخطر".
وأشارت الصحيفة إلى أنه على المدى الطويل، يبدو الخط الجديد دليلًا إضافيًا على ما وصفته بأنه "المشروع الإمبراطوري" لبوتين؛ وهو التمسك بشكل دائم بمساحة من شرق أوكرانيا يشار إليها الآن في دعاية الكرملين باسم نوفوروسيا؛ أي روسيا الجديدة.