كوريا الجنوبية.. أطباء كبار يستقيلون دعمًا لإضراب المتدربين

أعلن عدد من كبار الأطباء في كوريا الجنوبية، أنهم سيقدمون استقالتهم، اعتبارًا من 25 آذار/مارس، دعمًا لزملائهم المتدرّبين المُضربين عن العمل منذ حوالي شهر احتجاجًا على إصلاح الدراسات الطبية، في تحرّك تسبّب بفوضى في المستشفيات.

وتوقّف آلاف الأطباء المتدرّبين عن العمل، في 20 فبراير/شباط، للاحتجاج على مشروع حكومي يهدف إلى مواجهة نقص العاملين في المجال الصحي وشيخوخة السكان.

ووفق وكالة "فرانس برس"، فإن هذه التغييرات تعد بالنسبة للمتدربين بمثابة "النقطة التي أفاضت الكأس"، حيث تضاف إلى ظروف عملهم الصعبة والاعتماد الكبير عليهم في النظام الصحي بصيغته الحالية.

واجتمع ممثلو أساتذة الطب من 20 جامعة، وهم أيضًا كبار الأطباء في المستشفيات العامّة، الجمعة، حيث قال بانغ جاي سيونغ المسؤول عن هذه المجموعة إنّ 16 مؤسسة أعلنت "تأييدها بشكل كبير لدعم الزملاء الشباب".

وأضاف للصحافيين، السبت، أنّ الأساتذة في "كلّ جامعة قرّروا تقديم كتاب استقالتهم، اعتبارًا من 25 مارس/آذار"، لكنه لم يكشف عن عددهم.

وتابع بانغ، قائلاً: "لكنّنا توصّلنا إلى إجماع على أنّه حتى تصبح الاستقالة نهائية، سيتعيّن على كلّ فرد أن يبذل قصارى جهده لرعاية مرضاه، كما يفعل الآن".

في غضون ذلك، جدّدت وزارة الصحة، هذا الأسبوع، تأكيدها أنّ التفاوض على هذا الإصلاح ليس مطروحًا.

وكانت الحكومة قد أمرت الأطباء الشباب بالعودة إلى العمل تحت طائلة العقوبات القانونية، وأطلقت إجراءً لوقف أكثر من 4900 متدرّب تركوا وظائفهم.