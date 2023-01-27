روسيا تحجب موقعين أمريكيين بسبب "نشر معلومات كاذبة"

ونقلت "تاس" عن الدائرة قولها، إن الموقعين الأمريكيين نشرا مواد ومعلومات غير دقيقة أضرت بمصداقية القوات المسلحة الروسية.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من واشنطن أو من السفارة الأمريكية لدى موسكو.

وتعد روسيا تشويه سمعة قواتها المسلحة جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، في حين أن جريمة نشر "معلومات كاذبة" عن عمد حول الجيش تصل عقوبتها إلى السجن لمدة أقصاها 15 عاما.