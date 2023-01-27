روسيا تحجب موقعين أمريكيين بسبب "نشر معلومات كاذبة"
أعلنت الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام في روسيا اليوم الجمعة، حجب موقعي وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي، متهمة الهيئتين الحكوميتين الأمريكيتين بنشر معلومات كاذبة، حسبما ذكرت وكالة "تاس" للأنباء.
وقالت الدائرة الاتحادية في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية إنها "قيدت الوصول إلى عدد من الموارد التابعة لهياكل حكومية في دول معادية تنشر مواد تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في روسيا".
ونقلت "تاس" عن الدائرة قولها، إن الموقعين الأمريكيين نشرا مواد ومعلومات غير دقيقة أضرت بمصداقية القوات المسلحة الروسية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من واشنطن أو من السفارة الأمريكية لدى موسكو.
وتعد روسيا تشويه سمعة قواتها المسلحة جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، في حين أن جريمة نشر "معلومات كاذبة" عن عمد حول الجيش تصل عقوبتها إلى السجن لمدة أقصاها 15 عاما.
ومنذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير/ شباط من العام الماضي، حجبت الدائرة مجموعة من المواقع الإعلامية المستقلة وبعض المواقع الإخبارية الأجنبية ومنصات للتواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر".