رغم زخم الحرب.. هل دخلت أوكرانيا وروسيا "نفق الاستنزاف" الطويل؟

يكاد الحديث عن تسوية سياسية للصراع في أوكرانيا يتلاشى أمام الحشد العسكري المتبادل، فيما يبدو أن أيا من الطرفين لن يتمكن من تحقيق اختراق حاسم وفق المعطيات الميدانية والنسق الحالي لسير المعارك، وهو ما يحيل إلى الدخول في حرب استنزاف طويلة المدى.

وفي ظل هذا الوضع، لا تبدي القيادة الأوكرانية استعدادا للتنازل مع تدفق الدعم الغربي، والوعود "خلال قمة الناتو الأخيرة في ليتوانيا" بتقديم أسلحة نوعية، يعول عليها في تعديل موازين القوة لصالح كييف.

وعلى الطرف الآخر، ماتزال روسيا تتمسك بشروطها وتصورها لإنهاء الصراع، كما ظهر في آخر خرجة إعلامية للرئيس فلاديمير بوتين، مساء الخميس، حين أكد أن بلاده "لن تستسلم"، وهو تعبير كثيف يعكس كيف أنه لا يرى نهاية للحرب خارج ثنائية الانهزام أو تحقيق المطالب.

جمود ميداني

هذا التصلب في المواقف السياسية يقابله جمود ميداني واضح، فمنذ أسابيع تراوح الأوضاع مكانها، فلا روسيا بآلتها العسكرية الضخمة استطاعت تحقق مكاسب واضحة بعد السيطرة على باخموت، ولا أوكرانيا بالدعم الغربي "السخي" تمكنت من تحقيق ما كنت تصبو إليه عبر هجومها المضاد.

ورغم إعلان أوكرانيا عن "هجوم مضاد كبير" روج له الإعلام الغربي على نطاق واسع، إلا أن كل ما تم تحقيقه هو تقدم محدود في بعض الجبهات، وتراجع في أخرى، مما يعني أن الهجوم بدأ متعثرا بالفعل.

وفي روسيا، لم يتم الحديث عن أي تقدم كبير منذ إعلان السيطرة على باخموت، بعد هجوم مكلف بشريا وماديا، ولعل ذلك يرجع في الأساس إلى التركيز على بناء خطوط دفاعية متماسكة، في وجه الهجوم الأوكراني المضاد.

كما أنه لا يستبعد أن يكون لتمرد "فاغنر" تأثير على التحركات العسكرية الروسية، حيث إن دور الجماعة كان مؤثرا، وتحديدا في معركة باخموت، وبالتالي فإن ترتيب الوضع بعدما حصل، قد يفسر الوضع على الجانب الروسي.

حرب استنزاف

وأمام الجمود تشير بعض التقديرات إلى أن الحرب الأوكرانية دخلت مرحلة استنزاف، حيث بلغت القوة التقليدية الروسية حدودها، ولم تعد قادرة على حسم الصراع، أما خيار اللجوء إلى أسلحة غير تقليدية ورغم عدم استبعاده مطلقا، إلا أنه غير مرجح في هذا المرحلة.

وكان مسؤولون روس، بمن فيهم الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، قد ألمحوا إلى إمكانية استخدام السلاح النووي، لكن تلك التلميحات لم تخرج حتى الآن عن سياق الحرب الإعلامية.

وفي أوكرانيا لا يبدو الوضع أكثر سهولة، فتدفق السلاح الغربي لا يبدو أنه يلبي احتياجات الميدان المتزايدة، حيث كشف عضو البرلمان الأوكراني، يهور تشيرنييف في وقت سابق أن بلاده تحتاج ما بين 7 إلى 9 آلاف طلقة ذخيرة مدفعية يوميا.

كما أن الدول الغربية حذرة في تقديم دعم نوعي لأوكرانيا، وإن أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا تزويدها بذخيرة عنقودية؛ فهي تتجنب حتى الآن الدخول في المواجهة مع روسيا، لأن أي حرب مباشرة بين الطرفين، قد تنزلق للمواجهة النووية، وهو ما لايريده أي طرف.

وفي ظل هذه المعادلة الميدانية الصعبة، يبدو أن مستقبل الصراع يقترب من "نقطة النضج" التي يقتنع فيها كل طرف باستحالة تحقيق كامل أهدافه، وبالتالي ضرورة التفاوض الجدي، أو "نقطة اللاعودة"، وتعني اللجوء إلى التصعيد باستخدام اسلحة أكثر فتكا وهو خيار محفوف بالأخطار.