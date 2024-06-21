جون أفريك: النيجر تحبط طموح "أورانو" الفرنسية بشأن اليورانيوم

واجهت "أورانو"، المجموعة النووية الفرنسية، انتكاسة كبيرة في النيجر، بعد إحباط طموحاتها بشأن مشروع إيمورارين لليورانيوم بشكل حاسم، من قبل المجلس العسكري، بحسب مجلة "جون أفريك".

وقالت المجلة، في تقرير، إن سلطات النيجر بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، سحبت تصريح التعدين من شركة أورانو لموقع إيمورارين، منهية بذلك مواجهة طويلة الأمد بين الشركة الفرنسية والمجلس العسكري.

وتكافح شركة أورانو، المعروفة سابقًا باسم أريفا والمملوكة في الغالب للدولة الفرنسية، لبدء عملياتها في إيمورارين، التي تقع على بعد 80 كيلومترًا من أرليت، وهو موقع مجاور لمنجم سومير الذي تديره حاليًّا.

وأوضح التقرير أن الشركة حاولت بدء الأنشطة في المشروع، لكن قوات الأمن النيجرية منعت ذلك.

واستعانت "أورانو" برئيس شركة (إيمورارين SA)، محمد أكوتي، للتفاوض مع السلطات الانتقالية في نيامي، إلا أن هذه المناقشات لم تنجح.

وأبلغت الشركة وكالة "فرانس برس" عن أعمالها التحضيرية للمشروع، لكنها تجد نفسها الآن في انتظار إضفاء الطابع الرسمي على إلغاء تصريحها من قبل المجلس العسكري.

وينبع الخلاف بين أورانو والنظام الجديد في النيجر في المقام الأول من الخلاف حول إستراتيجية استغلال موقع إيمورارين، خاصة أن المجلس العسكري كان يفضل استخراج اليورانيوم من منطقة أعمق وأكثر تحديًا من الناحية الفنية وتتطلب استثمارات كبيرة، في حين كانت شركة أورانو تهدف إلى البدء من منطقة أقل عمقًا، إذ أدى هذا الصدام الأساسي في النهج إلى إعاقة المفاوضات حول مستقبل الشركة.