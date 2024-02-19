بعد انتخاب الغزواني رئيسا.. أخطر الأزمات التي تواجه الاتحاد الأفريقي

مع تسلّمه الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي السبت، يجد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على طاولته أزمات تهدد بتفكك هذا التكتل، في ظل تدخلات أجنبية متزايدة بدول القارة وانقلابات تقوّض حلم الديمقراطية والاستقرار السياسي.

وتاليًا أبرز الأزمات والملفات التي يواجهها الاتحاد الأفريقي في هذه الدول:

انقلاب النيجر:

في الـ26 من يوليو/ تموز الماضي، شهدت النيجر انقلابًا انتهى بإطاحة النظام الدستوري بقيادة الرئيس محمد بازوم الذي تم احتجازه من قبل الحرس الرئاسي وتنصيب عبد الرحمن تشياني رئيسًا للمجلس العسكري.

واجه ذلك عقوبات قاسية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتعليقًا لعضوية النيجر في الاتحاد الأفريقي، لكن هذه الأزمة لا تزال عالقة إلى حد الآن.

انقلاب الغابون:

في الـ30 من آب/ أغسطس الماضي، شهدت الغابون هي الأخرى انقلابًا أطاح بالرئيس علي بونغو؛ ما جعل الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية هذا البلد أيضًا، وسط إدانات واسعة غربيًّا ودوليًّا لهذا التحرك من الجيش الذي وضع حدًّا لحكم سلالة آل بونغو الذي استمر لعقود.

انقلاب مالي وبوركينافاسو:

شهدت مالي (في 2021)، وبوركينافاسو (في 2022)، انقلابين عسكريين أطاحا بنظامين منتخبين هناك؛ ما مهَّد لانعطافة واغادوغو وباماكو نحو روسيا بعيدًا عن التعاون مع فرنسا الذي استمر لسنوات.

وتسببت هذه الانقلابات بتعليق عضوية البلدين في الاتحاد الأفريقي.

انقلاب غينيا:

أما غينيا، فقد شهدت انقلابًا في الـ5 من سبتمبر/ أيلول 2021 تسبب أيضًا في تعليق عضوية هذا البلد في الاتحاد الأفريقي.

وطالبت غينيا قبل أشهر في بيان ثلاثي مع بوركينافاسو ومالي باستعادة عضويتها في هذا التكتل.

تدخلات أجنبية في ليبيا:

لا تزال ليبيا تخضع لأزمة سياسية وأمنية حادة في ظل وجود حكومتين وعجز عن تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي انهارت في 2021.

ويحاول الاتحاد الأفريقي في هذا البلد تنظيم مصالحة شاملة بين الفرقاء بُغية تجاوز أثار الحروب الأهلية التي شهدها منذ سقوط العقيد معمر القذافي.

وتتدخل في ليبيا بضع دول من بينها تركيا وروسيا والولايات المتحدة وهي دول تتنافس على النفوذ هناك.

صراع في السودان:

ومن جهتها، تشهد السودان منذ الخامس عشر من نيسان/ أبريل 2023 صراعًا مريرًا أسفر عن أكثر من 10 آلاف قتيل، وعشرات آلاف الجرحى.

تراجع للنفوذ الفرنسي:

في المقابل، تشهد القارة الأفريقية تراجعًا لنفوذ فرنسا التي كانت حليفًا قويًّا طوال عقود لتكتلات القارة سواء الاتحاد الأفريقي أو إيكواس أو غيرهما.

وتم طرد فرنسا من مالي والنيجر وبوركينافاسو، فيما ركزت روسيا قوات لها في واغادوغو وباماكو وأيضًا جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا.