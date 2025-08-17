روبيو يحذر من "عقوبات جديدة محتملة" على روسيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا
ترامب يتحدث عن إحراز "تقدم كبير" بشأن روسيا

أوكرانيون يحيون ذكرى مقتل جنود في الحرب الروسية الأوكرانيةالمصدر: أ ف ب
17 أغسطس 2025، 1:58 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد عن إحراز "تقدم كبير" بشأن روسيا، بعد يومين من قمة عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بهدف بحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "تقدم كبير حول روسيا. ترقبوا الأخبار!"، بدون أن يورد مزيدا من التفاصيل.

يأتي ذلك تزامنا مع تأكيد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف أن روسيا قدمت "بعض التنازلات" فيما يتصل بخمس مناطق أوكرانية أعلنت ضمها.

وأضاف أن الرئيس الروسي وافق كذلك على تقديم الولايات المتحدة وأوروبا ضمانة أمنية لأوكرانيا تُشبه تفويض الدفاع الجماعي لحلف الناتو

