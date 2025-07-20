زعيم أخطر عصابة.. الإكوادور تسلم "فيتو" لأمريكا

سلمت مصلحة السجون في الإكوادور، اليوم الأحد، الولايات المتحدة، رجل العصابات خوسيه أدلفو ماسياس، الشهير باسم "فيتو"، الذي فر مرتين من السجن قبل تمكن الشرطة من إعادة اعتقاله الشهر الماضي.

وظهر خوسيه أدلفو ماسياس زعيم أخطر عصابة في الإكوادور وتسمى "لوس تشونيروس"، في صورة التقطتها الشرطة وهو مكبل اليدين ويرتدي خوذة وسترة واقية، وفق "رويترز".

وكان "فيتو" قد فر العام الماضي من سجن بالإكوادور، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 34 عامًا، لارتكابه مجموعة من الجرائم، وتسبب اعتقاله بفوضى عارمة في البلاد.

وأعادت الإكوادور القبض من جديد على "فيتو"، المطلوب الأول في البلاد، بعد عام ونيّف على هروبه من السجن، وفق ما أعلنت السلطات.

و"فيتو" مطلوب لدى الولايات المتحدة بموجب مذكرة توقيف صادرة عن مكتب المدّعي العام في نيويورك بتهمة الاتجار بالأسلحة والكوكايين.

وفي الأسبوع الماضي، وافق "فيتو" على تسليمه إلى الولايات المتحدة، وبذلك يصبح أول مواطن إكوادوري تسلمه بلاده إلى دولة أخرى منذ إقرار قانون العام الماضي يسمح بذلك.

وارتبط اسم "فيتو" باغتيال فرناندو فيلافيسينسيو، أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في الإكوادور، في آب/أغسطس 2023.