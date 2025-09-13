تجميد وتأجيل.. السيناريو "المرير" لنهاية الحرب الروسية الأوكرانية

مع استمرار حرب "الاستنزاف"، يلوح في الأفق سيناريو مرير لنهاية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث لا يحقق أي من الطرفين انتصارًا كاملًا في الصراع المستعصي المستمر منذ فبراير/ شباط 2022.

وافترض موقع "ناشيونال سكيورتي جورنال" سيناريو "مريرًا" لنهاية الحرب يركز على تجميد الجبهة قرب خط السيطرة الحالي، مع حرمان موسكو من الاعتراف القانوني بمكاسبها، وتعزيز دفاعات أوكرانيا، وتسريع تكاملها مع الاتحاد الأوروبي، وتأجيل أي مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.

ووفق هذا السيناريو سيكون السلام "هشًا" وإن كان مستدامًا، كما سيمثل خسارة لكلا الجانبين، إذ يحرم روسيا من الشرعية الدولية، بينما يجبر أوكرانيا على تأجيل طموحاتها الأمنية الكبرى.

ويرى تقرير الموقع أن هذا السيناريو سيعد "أفضل حل سيء" للصراع المستعصي، خصوصًا مع بوادر فشل كل الجهود التي يقودها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض، بعدما كان قد تعهّد بحل الصراع خلال 24 ساعة.

"استنزاف قاتل"

وعلى الأرض، يستمر الاستنزاف القاتل، إذ تتقدم روسيا ببطء، مسجلة نحو ألف ضحية يوميًا وفق زعم مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كما أنها تواجه نقصًا في الوقود وخسائر متزايدة من "عمليتها العسكرية الخاصة".

أما أوكرانيا، فلا تظهر علامات تراجع عن الاستمرار في الحرب، رغم فقدانها أراضٍ منذ 2014، فيما دستورها يمنع التنازل عن أي سيادة، كما أن الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية لم تجبر كييف على الاستسلام، لكن الآمال في استعادة كل الأراضي ضئيلة.

وفي ظل هذا الوضع المستعصي، يرى المحللون، مثل سينثيا روبرتس من كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، في مقالها بمجلة "فورين بوليسي"، إمكانية تقارب حول خط السيطرة الحالي.

وبينما يطالب الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، باعتراف دولي على أراضٍ ضمها على الورق، ترفض أوكرانيا أي تنازل، لكن تقرير "ناشيونال سكيورتي جورنال" يرى أن "التنازل قد يكون حتميًا من الجانبين".

ويشمل الاتفاق "المفترض" تجميد الجبهة دون شرعية قانونية لروسيا، وتعزيز دفاعات أوكرانيا لردع غزو مستقبلي، كما يتضمّن تسريع دمج كييف في الاتحاد الأوروبي، وتأجيل مناقشة الانضمام إلى الناتو، وهو ما سيُغضب كييف حتمًا.

وفي المقابل، فإنه وفق هذا السيناريو، قد تُعيد كييف ترسيم حدود داخلية لتحرم موسكو من انتصارات رمزية دون استسلام رسمي، إذ تجعل المساعدات الغربية أوكرانيا قوية عسكريًا، بدلًا من ضمانات شاملة.

ويرى "ناشيونال سكيورتي جورنال" أن مثل هذا "السلام المرير" سيساعد ترامب على تصوير قيادته كـ "عملية وشجاعة"، مدعيًا إنهاء الحرب دون الاعتراف بهجوم روسيا على أوكرانيا، كما سيثير تعاطفًا كبيرًا من مؤيدي كييف، الذين يرونه تنازلًا.

ويخلُص التقرير إلى أنّه من غير المرجح أن تنتهي الحرب بأقصى مطالب أي جانب، فالسلام المستقر، وإن كان مريرًا، يبدو الخيار الواقعي الوحيد للغرب المنهك.