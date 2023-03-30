إسرائيل توجه تهمة الإرهاب لمستوطنين في هجوم حوارة

اتهم ممثلو الادعاء الإسرائيليون مستوطنين يهوديين، اليوم الخميس، بما وصفته لائحة الاتهام بأنه هجوم إرهابي على فلسطينيين في قرية حوارة في الضفة الغربية المحتلة، والذي كان موضع اهتمام دولي.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) إن المشتبه بهما كانا ضمن مجموعة هاجمت سيارات وركابها في حوارة، خلال عيد البوريم اليهودي في السادس من مارس /آذار.

وأضاف أن المتهمين، وكلاهما في العشرينيات من العمر، وجهت لهما اتهامات في محكمة الدائرة المركزية بالتخريب وإلحاق أذى جسدي جسيم، أضاف ممثلو الادعاء لها توصيف الإرهاب.