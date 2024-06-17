نجل نتنياهو يثير الجدل مجددًا باتهامات ضد الجيش والاستخبارات

عاد يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، ليثير الجدل مرة أخرى، عقب تعليق كتبه عبر حسابه على تليغرام، من مقر إقامته في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، هاجم خلاله المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، إن نجل رئيس الوزراء علَّق على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بوقف التحقيقات في إخفاق الـ 7 من أكتوبر بواسطة مراقب الدولة، بناء على طلب المؤسسة العسكرية.

سلاح الجو

وتساءل يائير نتنياهو معقبًا على قرار المحكمة: "ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إذا لم تكن هناك خيانة، لماذا يخشون إلى هذا الحد قيام الجهات المهنية المستقلة بإجراء تحقيق؟".

نتنياهو الابن الذي يقيم في ميامي تحت حراسة مشددة يوفرها جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" منذ بداية الحرب على غزة، وذكر أيضًا أنه "حتى اليوم لم تصدر إجابات على أسئلة كثيرة.

ومن بين الأسئلة التي طرحها على سبيل المثال: "لماذا لم يطلعوا (الجيش والاستخبارات) رئيس الوزراء بالأحاديث التي دارت عشية الـ 7 من أكتوبر؟".