بـ 33 مليار دولار.. رجل أعمال هندي يتحدى ترامب بشراء نفط روسيا

كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، الأمريكية أن أغنى رجل في آسيا، الهندي موكيش أمباني، اشترى نفطاً من روسيا بقيمة 33 مليار دولار عن طريقة مجموعة"Reliance Industries" التابعة له.

أخبار ذات علاقة روسيا.. أزمة الوقود تدفع نحو قيود جديدة على التصدير

واستندت الصحيفة إلى بيانات حكومية، أظهرت أن "شركة رجل الأعمال اشترت، منذ العام 2022، نفطاً من روسيا بقيمة 33 مليار دولار، أي ما يمثل حوالي 8% من مبيعات موسكو من النفط الخام خلال تلك الفترة."

وجاء الكشف عن هذه المعلومات في وقت يضغط فيه الرئيس الأمريكي على الهند للتوقف عن شراء النفط الروسي ويطالب نيودلهي بتنويع وارداتها من الطاقة.

أخبار ذات علاقة الهجمات الأوكرانية تنذر بتفاقم أزمة الوقود في روسيا

وفي وقت سابق اليوم، وخلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة كرر ترامب انتقاداته للهند، والصين، وحلفاء الناتو، لشرائهم الطاقة من روسيا، قائلاً إنهم يموّلون الحرب في مفارقة عجيبة، على حد قوله.

ووصف ترامب استمرار أوروبا في شراء الطاقة الروسية بأنه "عار"، مشدداً على أنه "يجب على الأوروبيين تحمّل مسؤولياتهم. لا يمكنهم الاستمرار فيما يفعلونه".