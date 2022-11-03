صحيفة: نتنياهو بدأ مشاورات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، بدأ مشاورات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بناءً على النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية، والتي تشير إلى أنه حصل على أغلبية سيحصل بموجبها على تفويض لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فإن "نتنياهو أجرى، مساء الأربعاء، محادثة مع عضو الكنيست ياريف ليفين، وطلب منه بدء المحادثات الأولى حول طريقة تشكيل الحكومة".

وأضافت الصحيفة أن "نتنياهو يهدف لمحاولة إعداد تشكيل الحكومة بحلول جلسة أداء اليمين للكنيست في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر".

واستطردت الصحيفة بالقول إنه "بسبب بعض الظروف المعقدة لدى تحالف الأحزاب اليمينية، فإن فرصة إنجاز تشكيلة للحكومة بحلول هذا الوقت ضئيلة".

وقالت الصحيفة، إنه "كخطوة أولى، يخطط حزب الليكود لاستبدال رئيس الكنيست ميكي ليفي بممثل عنهم، وإتمام مسار تشكيل الحكومة بعد الحصول على تكليف من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ".

وبحسب النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية، فإن كتلة الأحزاب اليمينية التي يقودها نتنياهو، ستحصل على 64 إلى 65 مقعدًا في الكنيست المقبل، المكون من 120 عضوًا، وهو ما يمنح نتنياهو فرصة للحصول على تكليف من الرئيس الإسرائيلي لتشكيل الحكومة.

وستعلن النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، الخميس، فيما سيبدأ الرئيس الإسرائيلي مشاورات مع الكتل والأحزاب الممثلة في الكنيست، لتكليف شخص من بينها تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.