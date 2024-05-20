أنباء أولية تفيد بعدم العثور على أحياء في موقع طائرة رئيسي (فيديو)
أفادت تقارير إيرانية، اليوم الاثنين، بأن فرق الإنقاذ والبحث عن طائرة الرئيس الإيراني ومرافقيه، بعدم العثور على أي إشارة للحياة في موقع العثور على حطام الطائرة.
وقال مختصو الطيران المسيّر في فرق الإنقاذ، الذين يجرون مسحاً لموقع حطام الطائرة بواسطة الطائرات المسيّرة، إن المعلومات الأولية تفيد بعدم وجود أحياء.
وقال التلفزيون الإيراني إنه "لا توجد مؤشرات على العثور على أحياء في حطام مروحية الرئيس".
وصرح رئيس الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند، فيما نقله عنه التلفزيون الرسمي: "نستطيع أن نرى الحطام والوضع لا يبدو جيداً".
وكان على متن الطائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير حسين عبداللهيان وعدد من المسؤولين الآخرين.
من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول قوله: "للأسف جميع الركاب لقوا حتفهم على الأرجح في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني".
وأضاف أن " طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم، والتوقعات ببقاء الرئيس إبراهيم رئيسي على قيد الحياة ضئيلة".
في المقابل، أكد حساب "إيران بالعربية" أن "عدم وجود الركاب داخل المروحية أو على الأقل عدم العثور على جثثهم متفحمة يشير إلى احتمالية ترجل الركاب منها والسير خشية انفجارها مما يعطي احتمالية بقاءهم على قيد الحياة".