أنباء أولية تفيد بعدم العثور على أحياء في موقع طائرة رئيسي (فيديو)

أفادت تقارير إيرانية، اليوم الاثنين، بأن فرق الإنقاذ والبحث عن طائرة الرئيس الإيراني ومرافقيه، بعدم العثور على أي إشارة للحياة في موقع العثور على حطام الطائرة.

وقال مختصو الطيران المسيّر في فرق الإنقاذ، الذين يجرون مسحاً لموقع حطام الطائرة بواسطة الطائرات المسيّرة، إن المعلومات الأولية تفيد بعدم وجود أحياء.

وقال التلفزيون الإيراني إنه "لا توجد مؤشرات على العثور على أحياء في حطام مروحية الرئيس".