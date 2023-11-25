"حرب غزة".. هل تُحدّد مصير الانتخابات الأمريكية المقبلة؟
لا يمثل دعم إسرائيل تغيراً في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، بل هو أحد ثوابتها. لكن الموقف القوي الذي اتخذته إدارة الرئيس جو بايدن في حرب غزة الجارية مثَّل سابقة، وأثار تساؤلات عن ارتباطه بالانتخابات الأمريكية المقبلة، وتأثيره عليها.
وقدمت الإدارة الأمريكية منذ هجوم حماس في السابع من الشهر الماضي، دعماً عسكرياً ولوجستياً منقطع النظير لإسرائيل، ووقفت سداً أمام الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار، لكنها أدّت مؤخراً دوراً ضمن جهود إقليمية بالتوصل إلى هدنة مؤقتة بدأت يوم أمس الجمعة وتستمر أربعة أيام.
جماعات الضغط
وتذهب بعض القراءات التحليلية إلى أن الموقف الأمريكي الحالي "لا يرتبط فقط بحسابات انتخابية، بل يعكس ميول الرئيس جو بايدن، الذي قال إنه كان سيعمل على إقامة إسرائيل لو لم تكن موجودة".
ومع ذلك لا يمكن إغفال تأثير الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستنظم العام المقبل في مواقف الحزبين الديمقراطي والجمهوري مما يجري في غزة، حيث يعتبر ولاء جماعات الضغط الموالية لإسرائيل حاسماً سواء في الوصول إلى البيت الأبيض أو الكونغرس.
وفي هذا السياق يذهب محللون إلى أن موقف بايدن الداعم، يستبطن محاولة لكسب تأييد المجموعات الداعمة لإسرائيل، خاصة إذا تمكن غريمه السياسي الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح وهو المعروف أيضا بمواقفه المؤيدة بقوة لإسرائيل.
وأظهرت استطلاعات عدة تقدم ترامب على بقية المرشحين الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أنه يواجه متاعب مع القضاء، الأمر الذي يجعل أمر ترشحه غير محسوم حتى الآن.
كما كشف استطلاع حديث أن ترامب، يتقدّم على بايدن في 5 ولايات رئيسة من أصل 6 هي نيفادا وجورجيا وأريزونا وبنسلفانيا وميشيغان، فيما يتوقع أن يتقدم الرئيس بشكل طفيف في ولاية واحدة، هي ويسكونسن.
مخاطرة سياسية
ومع أن بايدن استطاع تحطيم أرقام قياسية في دعم إسرائيل، فكان أول رئيس أمريكي يزورها في حالة حرب، ورفض لفترة طويلة الضغط عليها لوقف إطلاق النار، إلا أن استفادته الانتخابية من ذلك ليست واضحة.
وأشارت تقارير إلى أن بايدن "بموقفه المتصلب في حرب غزة، يخاطر بخسارة تأييد الكثيرين في الجناح التقدمي بالحزب الديمقراطي، ومن فئة الشباب داخل المجتمع الأمريكي، حيث أبدت الشريحتان تذمرا من المشاهد المؤلمة للحرب، ومن موقف الإدارة الأمريكية".
توضح بعض المراجع أن أحد الأسباب الرئيسة التي تفسر فوز بايدن في انتخابات 2020 هو نجاحه في حشد التقدميين والشباب في حملته الانتخابية، بالإضافة إلى استقطاب أصوات العرب والمسلمين الغاضبين حينها من سياسات ترامب.
ويذهب معلقون إلى أن بايدن "قد يجد صعوبة خلال الانتخابات المقبلة في إقناع بعض الفئات التي دعمته في السابق، ما لم يتخذ خطوات لكبح الحرب في غزة، وإظهار التزام أقوى بحماية المدنيين"، ولعل دعمه للهدنة الحالية يؤسس لتحول في هذا الاتجاه.