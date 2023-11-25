"حرب غزة".. هل تُحدّد مصير الانتخابات الأمريكية المقبلة؟

لا يمثل دعم إسرائيل تغيراً في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، بل هو أحد ثوابتها. لكن الموقف القوي الذي اتخذته إدارة الرئيس جو بايدن في حرب غزة الجارية مثَّل سابقة، وأثار تساؤلات عن ارتباطه بالانتخابات الأمريكية المقبلة، وتأثيره عليها.

وقدمت الإدارة الأمريكية منذ هجوم حماس في السابع من الشهر الماضي، دعماً عسكرياً ولوجستياً منقطع النظير لإسرائيل، ووقفت سداً أمام الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار، لكنها أدّت مؤخراً دوراً ضمن جهود إقليمية بالتوصل إلى هدنة مؤقتة بدأت يوم أمس الجمعة وتستمر أربعة أيام.

جماعات الضغط

وتذهب بعض القراءات التحليلية إلى أن الموقف الأمريكي الحالي "لا يرتبط فقط بحسابات انتخابية، بل يعكس ميول الرئيس جو بايدن، الذي قال إنه كان سيعمل على إقامة إسرائيل لو لم تكن موجودة".

ومع ذلك لا يمكن إغفال تأثير الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستنظم العام المقبل في مواقف الحزبين الديمقراطي والجمهوري مما يجري في غزة، حيث يعتبر ولاء جماعات الضغط الموالية لإسرائيل حاسماً سواء في الوصول إلى البيت الأبيض أو الكونغرس.

وفي هذا السياق يذهب محللون إلى أن موقف بايدن الداعم، يستبطن محاولة لكسب تأييد المجموعات الداعمة لإسرائيل، خاصة إذا تمكن غريمه السياسي الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح وهو المعروف أيضا بمواقفه المؤيدة بقوة لإسرائيل.