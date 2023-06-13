روسيا تصد هجومًا أوكرانيًا على قرية ماكاروفكا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها صدت هجومًا أوكرانيًا على قرية ماكاروفكا في دونيتسك، والتي أعلنت كييف قبل أيام أنها سيطرت عليها بعد بدء الهجوم الأوكراني المضاد.
وقالت الوزارة الروسية في بيان: "تم صد 3 هجمات من القوات الأوكرانية معززة بالدبابات والعربات المدرعة على قرية ماكاروفكا".
أعلنت كييف قبل أيام أنها سيطرت على قرية ماكاروفكا في دونيتسك بعد بدء الهجوم الأوكراني المضاد
وأضافت أن "وحدات القوات المسلحة الأوكرانية ما زالت تحاول شن هجماتها باتجاه باخموت، وتم إفشال هجومين على المدينة، كما تم قتل 350 جنديًا أوكرانيًا".
قتل 350 جنديًا أوكرانيًا خلال محاولة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية شن هجماتها باتجاه باخموت
وزارة الدفاع الروسية
وتابعت الوزارة في بيانها اليومي: "اعترضت دفاعاتنا الجوية 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو"، و10 صواريخ من طراز "هيمارس"، كما تم التصدي لهجومين على منطقة ريفنوبل في دونيتسك، وتدمير جميع القوات المهاجمة".