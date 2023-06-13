روسيا تصد هجومًا أوكرانيًا على قرية ماكاروفكا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها صدت هجومًا أوكرانيًا على قرية ماكاروفكا في دونيتسك، والتي أعلنت كييف قبل أيام أنها سيطرت عليها بعد بدء الهجوم الأوكراني المضاد.

وقالت الوزارة الروسية في بيان: "تم صد 3 هجمات من القوات الأوكرانية معززة بالدبابات والعربات المدرعة على قرية ماكاروفكا".