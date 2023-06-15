ما وضع محطة زابوريجيا النووية؟

نفت رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، وجود زيادة في الخلفية الإشعاعية بمحطة زابوريجيا النووية، مؤكدةً أن "الوضع تحت السيطرة"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأوضحت سكفورتسوفا، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "تتم مراقبة جميع مخاطر الإشعاع، وكل شيء هادئ، ولا توجد زيادة في المعايير في أي مكان".

وجاء كلامها بعد الأضرار التي لحقت بمحطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية في خيرسون، إثر القصف الروسي الأوكراني المتبادل.

وكانت رينات كارتشا، مستشار مدير مؤسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية، قالت إنه تم تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة المتعلقة بالعزل المائي في محطة زابوريجيا للحفاظ على مستوى المياه في بركة التبريد، وتنظيم عمل حصول المحطة على احتياجاتها من المياه من الآبار الارتوازية.

وتقع محطة زابوريجيا النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغا واط لكل منها.

ومنذ مارس / آذار 2022، أصبحت محطة زابوريجيا تحت سيطرة القوات الروسية.