روسيا تحبط 8 هجمات جوية أوكرانية على موسكو وتغلق مطارين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط 41 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجوائها، موضحة أنه تم إسقاط 8 من تلك المسيّرات فوق موسكو.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان السلطات في روسيا توقف مؤقت للعمل في مطارين في العاصمة موسكو، وفقاً لما أوردته وكالة "ريا نوفوستي".

وأكد عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، في وقت سابق، أن قوات الدفاع الجوي أحبطت 5 هجمات على موسكو بمسيرات معادية.

وذكر سوبيانين عبر حسابه على منصة "تلغرام" أن أخصائيي خدمات الطوارئ متواجدون حالياً في مواقع تساقط حطام الدرونات.

وقالت قوات الدفاع الجوي إنها اعترضت ودمرت 27 طائرة مسيّرة في بريانسك وكالوغا وموسكو وتولا، ما بين الساعة 3 و7 مساء بتوقيت موسكو.

