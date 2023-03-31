قلق في مجلس الأمن من نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس

أعرب معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، عن قلقهم من خطر انتشار الأسلحة النووية، خلال اجتماع بشأن إعلان موسكو عزمها نشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس، الأمر الذي دانته الدول الغربية بوضوح.

واعتبر السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير، خلال الاجتماع الذي دعت إليه أوكرانيا، أنّ "هذه ضربة إضافية لخارطة الحد من التسلح، وللاستقرار الاستراتيجي في أوروبا، وللسلام والأمن الدوليين".

وقال نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي: "لنكن واضحين، لم تثر أي دولة أخرى إمكان استخدام أسلحة نووية في هذا النزاع، ولا تهدد أي دولة السيادة الروسية".