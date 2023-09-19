متجاهلة الدعوة لوقف الاستفزازات.. الصين ترسل عشرات المقاتلات والسفن إلى تايوان

اتهمت تايوان الجارة الصين بتجاهل الدعوات الأخيرة لوقف الاستفزازات، وأنها بين الإثنين وصباح الثلاثاء، أرسلت عشرات المقاتلات والسفن الحربية حول الجزيرة.

وقالت تايوان في بيان لها إن الصين أرسلت 55 طائرة و7 سفن حربية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، متّهمة بكين بالقيام بـ "أعمال استفزازية" تؤدي إلى "زيادة التوترات وتدهور الأمن الإقليمي".

ورُصدت عشرات الطائرات المقاتلة الصينية خلال ال24 ساعة الماضية حول تايوان، على ما أعلنت وزارة الدفاع في الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي الثلاثاء التي دعت بكين إلى وضع حد ل"أعمالها الاستفزازية".

ويأتي ذلك غداة إعلان وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت تحليق 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، واصفة هذا الرقم بأنه "الأعلى في الآونة الاخيرة".

وعبرت نصف المقاتلات التي رُصدت ما يسمى بالخط الوسط لمضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ودخلت منطقتي تحديد الدفاع الجوي من الجهتين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية، بحسب تايبيه.

والاثنين، دعت تايوان الصين إلى "الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية التخريبية".