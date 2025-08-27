بعد اعترافه بـ"إبادة الأرمن".. تركيا تهاجم نتنياهو

نددت وزارة الخارجية التركية بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترف فيها بـ"إبادة" الأرمن.

وقالت الوزارة التركية، في بيان أوردته وكالة "فرانس برس"، إن تلك التصريحات "مجرّد محاولة لصرف الأنظار عمّا يجري في غزة".

وأكدت أن "تصريح نتنياهو بشأن أحداث العام 1915 محاولة لاستغلال مآسي الماضي لأسباب سياسية"، لافتة إلى أنه نتنياهو "يحاول التغطية على الجرائم التي ارتكبها هو وحكومته".

وكان نتنياهو قد أقر، ولأول مرة، بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها تركيا، إبّان الدولة العثمانية بحق الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، وذلك خلال مقابلة أجراها مع البودكاست الأمريكي الذي يقدمه باتريك بيث ديفيد، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

