إسرائيل تطالب روسيا بوقف الحملات الإلكترونية التي تعمق الانقسام الداخلي

أفادت صحف عبرية صباح اليوم الجمعة، أن مسؤولين من المخابرات الإسرائيلية، اتصلوا بنظرائهم الروس، وطالبوهم بوقف عمليات التأثير على الشبكات الاجتماعية في إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "أجهزة الأمن في البلاد اكتشفت مؤخرًا، انتشارًا واسعًا للعوامل المؤثرة إلكترونيًا ليس فقط في الصفحات المزورة التي تروّج باللغة العبرية أخبارًا ضد أوكرانيا، ولكنها أيضًا اكتشفت أخبارًا تعمق الانقسامات في إسرائيل بشكل عام، وخاصة الاحتجاجات والمظاهرات ضد خطة التعديلات القضائية".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أن "هناك ظاهرة في شبكات التواصل الاجتماعي، كُشفت مؤخرًا، وهي وجود حسابات وهمية، تنشر دعاية داعمة لروسيا باللغة العبرية، وتهدف إلى إقناع المواطنين في إسرائيل بعدم تأييد أوكرانيا".