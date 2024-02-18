نشر جنود من جنوب أفريقيا في شرق الكونغو الديمقراطية يثير جدلا
أثار نشر وحدة من جنوب أفريقيا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية جدلاً وانتقادات وشكوكاً بشأن مدى فعاليتها في مكافحة قوات المتمردين.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه رغم مشاركة بريتوريا (عاصمة جنوب أفريقيا) في قوة الجنوب الأفريقي الجديدة، التي تهدف إلى مساعدة كينشاسا (عاصمة الكونغو الديمقراطية)، في قتال متمردي حركة "إم 23"، إلا أن العديد من الأصوات تقول إن هذه المهمة محكوم عليها بالفشل بسبب حالة نقص التمويل، التي يعاني منها جيش جنوب أفريقيا.
وأشارت الصحيفة أن هذا الانتشار، الذي شهد فقدان جنديين من جنوب أفريقيا بعد يومين فقط من إعلانه الرسمي، أثار انتقادات حادة من شخصيات المعارضة وخبراء الدفاع، الذي يزعمون أن إرسال قوات غير مجهزة بالمعدات الكافية إلى مسرح صراع معقد، حيث لم تحقق التدخلات السابقة سوى نجاح محدود، يعد بمثابة وصفة لكارثة.
وفي حين أن قوات جنوب أفريقيا موجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذُ منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر لعام 2023، وتعمل بموجب تفويض هجومي من مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (SADC)، إلا أنه لم يتم الاعتراف بمهمتها رسميًا إلا بعد الخسائر الأخيرة، ويتمثل هدفهم الأساسي بدعم القوات المسلحة الكونغولية (FARDC) في مواجهة تمرد "إم 23"، الذي تلقى دعمًا مزعومًا من رواندا المجاورة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وبحسب الصحيفة، يأتي نشر قوة الجنوب الأفريقي بعد انسحاب قوة مجموعة شرق أفريقيا (EAC)، التي طلبت الحكومة الكونغولية مغادرتها بعد عام واحد فقط، وباعتبارها بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لافتة إلى استعداد "قوات مونسكو" للخروج من المنطقة بعد 25 عامًا من العمليات غير الفعالة إلى حد كبير.
وأدى عدم فعالية بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تعتبرها سلطات كينشاسا سلبية للغاية، إلى زيادة الضغط على الجهات الفاعلة الإقليمية للتدخل.
ويؤكد المنتقدون، بمن فيهم النائب المعارض كوبوس ماريه، على الحالة المتدهورة لقوات الدفاع في جنوب أفريقيا، مسلطين الضوء على عدم قدرتها على القيام بعمليات مكافحة التمرد بشكل فعال ضد متمردي "إم 23".
ويواجه جيش جنوب أفريقيا، قيود الميزانية ويعاني من ضغوط شديدة بسبب عمليات الانتشار في الداخل والخارج، ويكافح من أجل إنجاز مهامه، لكن نقص تمويل قوات الدفاع في جنوب أفريقيا أدى إلى انخفاض قدراتها، حيث أدى نقص المعدات ومشاكل الصيانة إلى إعاقة فعاليتها.
وأكدت الصحيفة الفرنسية، أنه في سياق انتشار القوات في الكونغو، فإن عدم كفاية الأسطول الجوي لجنوب أفريقيا، ولاسيما طائرات النقل والمروحيات الهجومية، يشكل تحدياً كبيراً، مع وجود جزء صغير فقط من طائرات الهليكوبتر العاملة لديها، لافتة إلى أن جيش جنوب أفريقيا يواجه قيودًا خطيرة في إجراء العمليات في بيئات نائية ومعادية مثل شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويسلط الهجوم الأخير على قاعدة جنوب أفريقيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الضوء على ضعف القوات الإقليمية في مواجهة الجماعات المتمردة المجهزة تجهيزا جيدا مثل حركة "إم 23".
ويحذر الخبراء من أنه بدون الموارد والدعم الكافي، فإن المهمة تخاطر بالتحول إلى "عملية مكافحة تمرد منخفضة التكلفة"، مع احتمال وقوع خسائر فادحة.
وبينت أنه بعد عقود من نقص الاستثمار في جيشها، تواجه جنوب أفريقيا أسئلة صعبة حول مدى استدامة التزاماتها في مجال حفظ السلام في أفريقيا، منوهة إلى أنه مع تزايد حدة التحديات الأمنية الإقليمية، يتعين على صناع السياسات أن يعيدوا النظر في أولويات الدفاع وتخصيص الموارد وفقا لذلك؛ لتجنب المزيد من النكسات والخسائر.