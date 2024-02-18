نشر جنود من جنوب أفريقيا في شرق الكونغو الديمقراطية يثير جدلا

أثار نشر وحدة من جنوب أفريقيا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية جدلاً وانتقادات وشكوكاً بشأن مدى فعاليتها في مكافحة قوات المتمردين.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه رغم مشاركة بريتوريا (عاصمة جنوب أفريقيا) في قوة الجنوب الأفريقي الجديدة، التي تهدف إلى مساعدة كينشاسا (عاصمة الكونغو الديمقراطية)، في قتال متمردي حركة "إم 23"، إلا أن العديد من الأصوات تقول إن هذه المهمة محكوم عليها بالفشل بسبب حالة نقص التمويل، التي يعاني منها جيش جنوب أفريقيا.

وأشارت الصحيفة أن هذا الانتشار، الذي شهد فقدان جنديين من جنوب أفريقيا بعد يومين فقط من إعلانه الرسمي، أثار انتقادات حادة من شخصيات المعارضة وخبراء الدفاع، الذي يزعمون أن إرسال قوات غير مجهزة بالمعدات الكافية إلى مسرح صراع معقد، حيث لم تحقق التدخلات السابقة سوى نجاح محدود، يعد بمثابة وصفة لكارثة.

وفي حين أن قوات جنوب أفريقيا موجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذُ منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر لعام 2023، وتعمل بموجب تفويض هجومي من مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (SADC)، إلا أنه لم يتم الاعتراف بمهمتها رسميًا إلا بعد الخسائر الأخيرة، ويتمثل هدفهم الأساسي بدعم القوات المسلحة الكونغولية (FARDC) في مواجهة تمرد "إم 23"، الذي تلقى دعمًا مزعومًا من رواندا المجاورة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

وبحسب الصحيفة، يأتي نشر قوة الجنوب الأفريقي بعد انسحاب قوة مجموعة شرق أفريقيا (EAC)، التي طلبت الحكومة الكونغولية مغادرتها بعد عام واحد فقط، وباعتبارها بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لافتة إلى استعداد "قوات مونسكو" للخروج من المنطقة بعد 25 عامًا من العمليات غير الفعالة إلى حد كبير.