مسؤول أمريكي يعلّق على مقطع فيديو لبايدن خلال عرض مظلي
علّق نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، أندور بيتس، على الضجة التي أثارها مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال عرض هبوط مظلي على هامش اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا.
وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اتهم بيتس وسائل إعلام بالكذب والتضليل، من خلال عرض المشهد "من إطار ضيق".
وأكد أن بايدن كان شاهد للتو عرضًا للقفز بالمظلات، وكان يقول تهانينا لأحد المظليين، ويرفع إبهامه.
وكان المقطع المتداول قد أظهر رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وهي تمسك بالرئيس الأمريكي من الخلف لإعادته إلى المسؤولين المنتظرين لالتقاط صورة جماعية خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع.
وبدا في المقطع أن ميلوني وجدت نفسها محرجة من بقية المسؤولين بعد أن تاه عنهم الرئيس الأمريكي وأخذ اتجاهًا آخر، بينما اصطف المسؤولون لالتقاط صورة بعد مشاهدتهم العرض المظلي.