مسؤول أمريكي يعلّق على مقطع فيديو لبايدن خلال عرض مظلي

علّق نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، أندور بيتس، على الضجة التي أثارها مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال عرض هبوط مظلي على هامش اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اتهم بيتس وسائل إعلام بالكذب والتضليل، من خلال عرض المشهد "من إطار ضيق".