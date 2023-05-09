رئيس فاغنر: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد

وقال بريغوجين في مقطع فيديو: "لماذا الدولة غير قادرة على الدفاع عن البلد؟"، مضيفًا أن أوكرانيا تضرب المناطق الحدودية الروسية "بنجاح".

وأشار إلى أن الجنود الروس "يفرون" من الجيش؛ لأن وزارة الدفاع كانت "بدلًا من القتال تخطط لمكائد طوال الوقت".

تضليل بوتين

واتّهم بريغوجين قادة الجيش الروسي بالسعي إلى "تضليل" الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الهجوم في أوكرانيا، في دليل جديد على خلافه مع هيئة الأركان العامة.

وقال بريغوجين في بيان: "إذا تم القيام بكل شيء لتضليل القائد العام للقوات المسلحة (فلاديمير بوتين)، فإما سيقضي عليكم القائد العام أو الشعب الروسي الذي سيكون غاضبًا إذا خسرت (روسيا) الحرب"، متّهما الجيش مجددا بعدم تسليم الذخيرة التي تحتاج إليها مجموعته للسيطرة على باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا.