ضمانات ومقترحات جديدة.. مفاوضات هدنة غزة تتجه نحو "مسار مثمر"

أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بإحراز تقدّم في محادثات الدوحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، بعد قبول حماس ضمانات أمريكية تضمن استمرار التهدئة لأكثر من 60 يومًا، بحسب ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم".

ويأتي هذا التقدّم عقب طرح إسرائيل مقترحات جديدة تتعلق بخطوط انسحاب معدلة، حيث وصفت المصادر الحوار بأنه "عاد إلى مسار مثمر"، وفق الصحيفة.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن الانسحاب، وفق الخريطة الجديدة، سيكون مؤقتاً خلال الأيام الستين الأولى، على أن يُستأنف القتال بعد انتهاء الهدنة.

ونقلت القناة 13 العبرية عن مصدر مطلع قوله إن المرونة الإسرائيلية الأخيرة تمهد الطريق لاتفاق محتمل، مشيراً إلى رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التوصل إلى صفقة قريبة، دون أن يتنازل عن هدف استمرار الحرب.

بالتزامن مع ذلك، دعا نتنياهو إلى اجتماع حكومي طارئ لمناقشة تطورات صفقة تبادل الأسرى ومستقبل "المدينة الإنسانية" المزمع إنشاؤها جنوب قطاع غزة.

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وبحسب موقع "بحداري حريديم"، من المتوقع أن يقدّم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، خطة جديدة لإنشاء مدينة إنسانية في رفح، بطلب مباشر من نتنياهو، تتضمن جدولاً زمنياً عملياً، وتكلفة منخفضة.

كما سيعرض زامير خطة عمل الجيش في حال التوصل إلى اتفاق مع حماس.